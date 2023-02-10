داليا مصطفى تتحدى برودة الطقس بإطلالة جذابة .. صور

شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".



وبدت داليا بإطلالة صيفية راقية، وتركت خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها دون تكلف ولم تتكلف بوضع المكياج المرتكز على الألوان الترابية لتبدو ملامحها على طبيعتها مع اللون الأحمر في الشفاه.

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفي مسلسل "الحرير المخملي" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورًا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.



أعلنت شركة "سيلميديا" للمنتجة مها سليم انطلاق تصوير حكاية "مهلة أخيرة" خامس حكايات مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" الذى يتم عرضه حاليا على قناتي CBC و CBC دراما ومنصة watch it الرقمية، وهى من بطولة داليا مصطفى ونور محمود وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.



مسلسل "في كل أسبوع حكاية" من إنتاج شركة سيلمديا للمنتجة مها سليم، ويعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، في إطار اجتماعى أسرى.