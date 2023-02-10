جامعة جنوب الوادي تنهى استعداداتها للفصل الدراسى الثانى

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إنهاء الجامعة كافة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني بكليات و معاهد الجامعة بقنا و فرع الجامعة بالبحر الأحمر.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأنه تم متابعة جاهزية القاعات و المدرجات و المعامل، و الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول.

و أضاف رئيس الجامعة، بأن الفصل الدراسي الثاني سوف يشهد العديد من الأنشطة الطلابية و الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة للجمهور من خلال قوافلها المتنوعة و مؤتمرات علمية بعدد من كليات الجامعة.

و أكد الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، أن المدن الجامعية تبدأ استقبال الطلاب اعتباراً من اليوم الجمعة، لتسكين الطلاب والطالبات فى أماكنهم.

و أشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن اجازة منتصف العام شهدت مشاركة الجامعة في عدد من اللقاءات القمية و المنافسات الطلابية في المجالات الفنية و الثقافية والاجتماعية والرياضية.