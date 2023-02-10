عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادي تنهى استعداداتها للفصل الدراسى الثانى

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إنهاء الجامعة كافة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني بكليات و معاهد الجامعة بقنا و فرع الجامعة بالبحر الأحمر.

 

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأنه تم متابعة جاهزية القاعات و المدرجات و المعامل، و الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول.

 

إحالة مديري مدارس للتحقيق في نجع حمادي .. ما السبب ؟

بأمر المحكمة.. براءة ربة منزل من إجهاض جارتها بنجع حمادي

 

و أضاف رئيس الجامعة، بأن الفصل الدراسي الثاني سوف يشهد العديد من الأنشطة الطلابية و الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة للجمهور من خلال قوافلها المتنوعة و مؤتمرات علمية بعدد من كليات الجامعة.

 

و أكد الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، أن المدن الجامعية تبدأ استقبال الطلاب اعتباراً من اليوم الجمعة، لتسكين الطلاب والطالبات فى أماكنهم.

 

و أشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن اجازة منتصف العام شهدت مشاركة الجامعة في عدد من اللقاءات القمية و المنافسات الطلابية في المجالات الفنية و الثقافية والاجتماعية والرياضية.

 

جامعه جامعة جنوب الوادي الفصل الدراسي الثاني فرع الجامعة بالبحر الأحمر قنا الانشطة الطلابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

مصطفى يونس يوجه نصيحة للأهلي بشأن غرامة كهربا للزمالك

موضوعات متعلقة

مستشفى قنا الجامعي ينجح في استئصال ورم بالقولون السيني لمريضة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بقنا

ترشيحاتنا

ناس بتسرق مساعدات سوريا.. فنان شهير يفجر مفاجأة صادمة عن إعانات الزلزال

الزراعة: التوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

بالصور.. زيارة الرئيس السوري وزوجته لـ مستشفى جامعة حلب

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

هل زلزال سوريا وتركيا سبب تصدع كورنيش الإسكندرية؟.. أستاذ طرق يكشف

مياه البحر أصبحت رمادية.. قلق في الإسكندرية من تسونامي ورد حكومي عاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة على مرض خطير.. ألم بمفصل الرجل إذا شعرت به لا تتجاهله

برفض القبلات والبكينى وبسيب الباب موارب.. 5 صور لـ إنجى المقدم تثير الجدل

بفستان مرصع باللؤلؤ.. زوجة أحمد عصام تتألق بصور جديدة من حفل زفافها

ابعد عن النكد.. نصائح هاني الناظر للتخلص من التجاعيد بأبسط الحلول

فيديو

قلوب تبكي بحرقة.. مشاهد مؤثرة لأطفال تحت الأنقاض من زلزال سوريا

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ