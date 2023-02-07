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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة بعلوم جنوب الوادي

مؤتمر جامعة جنوب
مؤتمر جامعة جنوب الوادى

 


افتتح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات المؤتمر الدولى الثاني لعلوم جنوب الوادي" العلوم الأساسية و التنمية المستدامة" و الذي تنظمه كلية العلوم خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، و الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، و الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، و الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة سهير أحمد ربيع، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم بقنا ، و عمداء الكلية السابقين و أعضاء هيئة التدريس بالكلية و المشاركين بفعاليات المؤتمر.

 

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و أكد رئيس جامعة جنوب الوادى، اهتمام الجامعة بدعم منظومة البحث العلمي و تشجيع النشر العلمي وتطوير قدرات الباحثين و حث المشاركين في المؤتمر على تحقيق الاستفادة القصوى من فعاليات المؤتمر، مشيراً إلى أهمية ربط البحث العلمي بقضايا التنمية و تقديم حلول.


و أشاد رئيس الجامعة، بمشاركة طلاب الفرقة النهائية بكلية العلوم بفعاليات المؤتمر لتطوير القدرات البحثية للطلاب و تنمية مهارات العرض لديهم، مؤكداً أن الجامعة قامت بعمل تبادل علمي على مستوى الطلاب بالتعاون مع جامعة تيمشوارا برومانيا، موجهاً التهنئة لكافة منسوبي كلية العلوم بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء الكلية قادت خلالها الكلية مسيرة البحث العلمي بالجامعة من خلال أجيال من العلماء و الباحثين المتميزين.

 

و استعرض الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، جهود الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال انشطة متنوعة وأبحاث في مجالات مكافحة الفقر، المياه، المساواة بين الجنسين، الطاقة، المناخ، الابتكار، التنمية الاقتصادية.

 

و أكد نائب رئيس الجامعة، بأن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بإتاحة فرص التعليم العالي بجودة و تميز و انعكست هذه الجهود على تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية المختلفة.

 

و أكد الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم، أهمية البحث العلمي فى دعم قضايا التنمية المستدامة و مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع في مختلف القضايا، مضيفاً بأن فعاليات المؤتمر تتضمن مناقشة 45 ورقة بحثية من جامعات مصرية و دولية، حيث يشارك بالمؤتمر باحثين من جامعات بالولايات المتحدة الامريكية ، ألمانيا، فنلندا، استراليا، الهند، المملكة العربية السعودية، الكويت و عدد من الجامعات المصرية.

 

و أشار عميد كلية العلوم، إلى أنه سوف يتم تخصيص 3 جوائز للأبحاث الاكثر تميزا بالمؤتمر بأسماء نخبة من رموز الكلية الراحلين الدكتور أحمد صفوت، و الدكتور سامح حلوي و الدكتور عادل الدنقلاوي، تقديراً لدورهم الكبير في مسيرة الكلية.

 

جامعه جامعة جنوب الوادي كلية العلوم التنمية المستدامة العلوم الأساسية

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