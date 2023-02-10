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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تقرر حبس المتهم 4 أيام

سقوط موظف انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم في القبض على موظف بالوزارة الاتصالات انتحل صفة ضابط شرطة ونصبه علي عدد من المواطنين من أبناء مركز سمنود نظير إلحاق أبنائهم كالطلاب بأكاديمية الشرطة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد أبورية  مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من المدعو "خالد .ا"45 سنة يفيد باتهام المدعو "عمر .ا .ف" 38 سنة موظف بسنترال 2 التابع لوزارة الاتصالات بانتحاله صفة ضابط شرطة وتلقي أموال مالية نظير إلحاق ابنائهم كالطلاب بأكاديمية الشرطة دون ردها عقب إعلان النتيجة رسمية برفض أبنائهم.

وكشف المبلغ في بلاغه الرسمي باختفاء الشخص المذكور عن منطقة السكنية المقيم بها بنطاق دائرة مركز سمنود وكانت المفاجئه حال رصده بمحض الصدفة أثناء دخوله أبواب سنترال 2 وشروعه في الإبلاغ عنه للقصاص قانونيا .

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وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود بالتنسيق مع ضباط فرع البحث الجنائي تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث والرائدين أحمد الدبيس وأحمد بهاء رئيسا مباحث قسم أول المحلة وسمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة النصب .

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