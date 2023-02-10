في مشهد نادر الحدوث | اليابان ترتدي الثوب الأبيض .. فيديو

عرضت فضائية يورونيوز تقريرا عن الأوضاع المناخية في اليابان، حيث غطت الثلوج مناطق عدة في اليابان يوم الجمعة، إذ تسبب نظام الضغط المنخفض في تحرك جبهة من الشرق إلى الشمال الشرقي من منطقة كيوشو الجنوبية الغربية.

وتشهد طوكيو تساقط الثلوج مرة أو مرتين كل شتاء لكن التراكم الكثيف للثلوج نادر الحدوث.

وسبق وأن حذرت هيئة الأرصاد اليابانية، من التساقط الكثيف للثلوج على المناطق الواقعة على طول ساحل بحر اليابان، في يناير الماضي، كان تساقط الثلوج الكثيف شمال اليابان قد أدى بحياة شخص وتسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية وقطع الطرق السريعة وانخفاض درجات الحرارة إلى أرقام غير مسبوقة.