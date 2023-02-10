روان سلامة تكشف تفاصيل كتابتها لـ3 روايات: مثلي الأعلى طه حسين.. فيديو

روان سلامة استطاعت في سن صغير، أن تكتب ثلاث روايات، منهم روايتين تم نشرهم ورقيًًا وتم عرضهم في معرض الكتاب الدولي، روان تبلغ من العمر 18 عام، بدأ الكتابة بشكل هاوي منذ 6 سنوات، وهي الآن طالبة في كلية الإعلام.

من جانبها قالت روان سلامة، إن الموضوع كان مجرد هواية، حيث كنت أكتب مجرد خواطر، بسيطة ولا أقوم بعرضها على أحد، لم يكن ببالي أن يتطور الموضوع إلى هذا الحد.

وأضافت روان سلامة خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية آيه عبدالرحمن، أن البداية الفعلية كانت منذ عامين، حيث كانت أول رواية قمت بكتابتها وهي رواية "شمس الحياة" وتم نشرها إلكترونياً، وكان الموضوع بالنسبة لي تجربة جديدة، معقبة: "بالنسبة لي الكتابة عالم كبير جداً، وفي نفس الوقت عندي أفكار أريد إيصالها".

وأوضحت روان سلامة، أنها عندما وصلت إلى الثانوية العامة، قررت أن أتوقف عند دخولي الثانوية العامة، لكن الأمور لم تسير بهذه الطريقة، حيث كنت متوقعة أن الموضوع سيعطلني عن الدراسة والمذاكرة، لكنني بعد ذلك استطعت الموازنة بين الأمور"، مشيرةً إلى أن مثلها الأعلى هو طه حسين.