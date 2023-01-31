قصور الثقافة: إصدارات طه حسين الأبرز .. والأسعار تبدأ من جنيه واحد

شهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة إقبالا كبيرا جدا منذ بداية معرض القاهرة الدولي للكتاب، وحرص الزوار على اقتناء الكتب نظرا لمناسبة الأسعار لكل القراء.

قالت تغريد كامل مدير التسويق و المبيعات بالهيئة العامة لقصور الثقافة:" لدينا إصدارات كثيرة هذا العام، و أبرزها إصدارات طه حسين، قمنا بتوفير 20 عنوان له، وهي من أمتع الكتب و أقيمها بالإضافة الى عدم توافرها في اي مكان في المعرض فنحن لدينا سبق بطه حسين،ويتراوح ثمن الكتاب من 5 جنيهات إلى 13 جنيها وهي أكثر كتب تجذب الزوار".



وتابعت تغريد قائلة:" لدينا سلاسل مميزة جدا في حدود 18 سلسلة أدبية تخاطب من سن 3 سنوات الى الماجيستير والدكتوراه، وكتب تراث و كتب فلسفة وآفاق عالمية وأعمال مترجمة سواء تاريخ أو أدب مسرح عالمي وسينما و نصوص مسرحية وأصوات أدبية وإبداعات، فنحن أكبر قطاع على مستوى وزارة الثقافة لديه تنوع في الكتب".





وأضافت موضحة:" لم تواجهنا مشاكل في زيادة الأسعار لإن تلك توجيهات دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة و أستاذ هشام عطوة رئيس الهيئة، فوزيرة الثقافة قدمت دعم كبير جدا لقصور الثقافة لإن على مستوى قطاعات وزارة الثقافة لا يوجد لديها كتاب بسعر جنيه واحد مثلنا، فبالرغم من أرتفاع الأسعار وارتفاع الأحبار وتكلفة الصناعة إلا إننا ثابتين".

واكدت تغريد موضحة:" الاقبال كبير جدا على المعرض، و حركة البيع جيدة جدا، كنت أظن ان في ظل إرتفاع الاسعار لن يقوم الزوار بشراء الكتب،و لكن مع بداية المعرض خاب ظني كثيرًا و الكتاب سيظل يأخذ مركزه في ظل وجود التكنولوجيا المتطورة".