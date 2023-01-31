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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أيام فارقة.. حوارات الكشف والمكاشفة

جمال عنايت: أسماء مهمة بكتابي تكشف المخفي في ثورة يناير

صدى البلد

شهدت قاعة “ حفل توقيع” توقيع كتاب “ أيام فارقة..حوارات الكشف و المكاشفة” وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54. 

 

قال الإعلامي الكاتب جمال عنايت:"الكتاب كان عبارة عن حلقات تليفزيونية، و انا حاولت أن أظهرها في شكل كتاب " أيام فارقة..حوارات الكشف والمكاشفة"، و كانت الفترة من ٢٥ يناير إلى ٣٠ يونيو هي فترة ملتبسة وبها أشياء وضدها كثير و فترة لا نعرف ما يدور فيها و ما يظهر بها أقل من الخفي، و بالتالي وصفت هذه الأيام إنها فارقة".


 

وتابع عنايت قائلا:" و وصفت الحوارات التي أجريتها مع أصحابها إما هي كاشفة أو مكاشفة لهم، و المفاجآت التي كانت في الحلقات وأعيد اكتشافها مرة أخرى في الكتاب كثيرة جدا، و لم تقتصر الحوارات على طرف دون أخر و لم تقتصر على وجهة نظر دون اخرى و لكن المحصلة و النتيجة أن ناس كثيرين قالوا أشياء ذهلت منها".


 

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وأضاف جمال متابعا:"إذا رأينا الأسماء المطروحة في الكتاب سنجد الوزير أسامة هيكل الذي تولي الإعلام في تلك الفترة، و اللواء سامح اليزل يحكى ما لم نكن نراه في المقابل طارق الخولي و محمود بكري و محمد العدل و دكتور اسامة الغزالي و سامح عاشور و سيد علي وكل اسم كان له دور ما، وهناك من يرى ان ٢٥ يناير ثورة اختطفت حقهم و من تكلم عن ما حدث في الخفاء في ٢٥ يناير، فأنا أرى أن الجزءالاول لطيف و هادي نسبيا و صاخب و لكن الجزء الثاني أكثر صخبا".

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