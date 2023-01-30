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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"خلطة سعادة" في مكتبة مصر الجديدة.. 3 فبراير

صدى البلد

تنظم مكتبة مصر الجديدة ، في الخامسة من مساء يوم الجمعة القادم 3 فبراير ، حفل توقيع ومناقشة كتاب " خلطة سعادة " للدكتورة  سارة حسين ، مستشار نفسي وتربوي ومدربة تربية إيجابية وداعم نفسي معتمد من امريكا ، وباحثة في العلوم الإنسانية .

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة إن حفل التوقيع يأتى في إطار البرنامج الثقافى الذى تنظمه الجمعية في كافة منصاتها الثقافية والابداعية ، ومواكبا لحالة الزخم الثقافى والأجواء الإبداعية التى تعيشها البلاد بمناسبة فعاليات معرض الكتاب في نسخته 54 .

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من جانبه قال حسن سعدالله ، المستشار الاعلامى لجمعية مصر الجديدة إن الجمعية ممثلة في مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل "  تشارك للعام الثانى على التوالى  في فعاليات معرض الكتاب  في دورته 54 بعدد من البرامج التى تستهدف الاطفال من عمر 6 وحتى 13 عاما، وبسلسلة من ورش العمل بهدف تسليط الضوء على  الدور الابداعى والثقافى الذى يقوم به المتحف وبما يسهم في تعزيز التوجهات الرئيسية للدولة كحاضنة للكتاب والإبداع الفكري والتلاقي والحوار الثقافي .

وأشار إلى أن كتاب " خلطة سعادة " يناقش فكرة الوصول للسعادة والتوازن النفسي والراحة في الحياة  ، ويطرح عدد من التساؤلات للوصول لهذه الحال من السعادة فهل هى من داخل الجسم وهرموناته ام من مؤثرات خارجية وما هي المحاور التي يجب النظر اليها للوصول إلى تلك الحالة من الهدوء النفسي ، كما يتناول الكتاب محور النفس وعلاقتها بذاتها ،بربها،بالجسم،بالعقل ، وبيناقش فكرة علاقة الشخص باهله ،بزوجه ،باولاده وبالمجتمع.

مكتبة مصر الجديدة مصر الجديدة جمعية مصر الجديدة الدكتور نبيل حلمي التوازن النفسي

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