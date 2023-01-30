أسعارها رمزية.. 3 أجنحة تحقق الأكثر إقبالا في معرض الكتاب

شهدت العديد من الأجنحة إقبالا كبيرا من زوار معرض الكتاب نظرا لتقديم الإصدارات المهمة التي تستقطب شرائح كبيرة من الزوار وتحرص على توفير ما يناسبهم.

ومن أهم الاجنحة التي لاقت إقبالا كبيرا:

أجنحة سور الأزبكية

شهدت أجنحة سور الازبكية اقبال كبير من الجمهور وهذا عادة السور نظرا لانخفاض اسعاره بشكل مناسب واحتفاظه بطرازه القديم وتوافر جميع الإصدارات وتلم بجميع الكتب القديمة التي يبحث عنها القارئ، و أجمع العديد من أصحاب الأجنحة بالسور إن الأسعار تبدأعندهم من 5 جنيهات و يتوافر لديهم كتب للأطفال وروايات و كل الكتب العلمية و الثقافية والأدبية واللغات و غيرها.





جناح الثقافة و الفن للجميع

يقدم جناح الثقافة و الفن للجميع أسعار رمزية تبدأ من جنيه إلى 20 جنيها حيث يتمكن زائر المعرض هذا العام شراء ما يقرب من 50 كتابًا أو أكثر بـ100 جنيه، و شجعت الأسعار على ازدحام الجناح بشكل كبير خاصة لتواجد العديد من الإصدارات الهامة التي تناسب احتياجات الزوار.





أجنحة الطفل

شهدت أجنحة الطفل المتواجدة في صالة 5 إقبال كبير من الاطفال و أولياء امورهم لشراء الكتب الخاصة بتنمية الطفل و الألعاب الخاصة بتنمية مهاراته بالاضافة إلى تواجد الكتب الدراسية بمختلف أنواعها و العروض الخاصة بالطفل التي تجعله يقضي يوما مميزا في الصالة.