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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس صاحب مصنع ينتج «صابون سائل» مجهول المصدر

صابون سائل
صابون سائل

قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس صاحب مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة المصنع دون ترخيص في تصنيع الصابون السائل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد واصل رجال مباحث التموين بالقاهرة حملاتهم لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية، حيث تمكنوا من ضبط مصنع صابون غير مرخص بالزيتون، وبداخلهما خامات غير صالحة للاستخدام، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط صاحب مصنع لتصنيع الصابون السائل كائن بدائرة القسم لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من مواد تصنيع الصابون السائل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 36 برميلا بداخلها مواد سائلة وزنت 5 أطنان و5 شكائر ملح ماغنسيوم و7 علب ألوان طبيعية، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف صاحبه بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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