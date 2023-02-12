حبس تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو استروكس وفرد خرطوش بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية لمخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرام – فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار قبل ترويجها بمدينة السلام.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك، وإرسال المضبوط للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها.

وكان قد واصل رجال الأمن بالقاهرة جهودهم لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تمكنوا من ضبط شخص بمدينة السلام بحوزته كمية من مخدر الإستروكس، وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً دراجة نارية ملكه "بدون لوحات معدنية" ، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرام – فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار– مبلغ مالى - هاتف محمول) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.