طلاب إعلام القاهرة يطلقون حملة لدعم المشروعات الريادية للشباب

أطلقت مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة "الفرقة الرابعة"، حملة اجتماعية بعنوان "ريادى Gate" للتوعية بأهمية مجال ريادة الأعمال ودعم المشروعات الريادية للشباب.

وتهدف حملة "ريادى Gate" لدعم المشروعات الريادية للشباب وتوعيتهم بالجهات الداعمة لأفكار الشباب الريادية من حاضنات أعمال وبنوك ومؤسسات الدعم المختلفة بالدولة، وذلك وفقا لخطة مصر 2030 وإيمانا بقدرات الشباب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويقدم هذه الحملة 20 طالب وطالبة بقسم العلاقات العامة والإعلان وهم: دنيا ناصر ، تسابيح سمير ، ندا ايمن ، ايه محمد ، عمر عبد المعطي ، سهيلة أيمن ، نهلة عصام ، رانا رأفت ،اميرة عصام ، ندى عصام ، شيماء سنجر ، شيماء عصام ، محمد سيد ، احباب سامح ، رحمه عادل ، نوران ياسر ، جهاد عصمت ، منة الله اسماعيل ، ماجى مريد ، ياسمين يس.

ريادى Gate

انتظمت العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة ، من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2022 / 2023، وذلك بعد انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني وفقا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وشدد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى إعداد خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.