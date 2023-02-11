شباب حزب التجمع يحصلون على الدورة التثقيفية الثانية بعنوان «تاريخ البرلمانات المصرية والدساتير»|صور

نظّم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، اليوم السبت محاضرتين ضمن دورته التثقيفية، التي بدأت السبت الماضي بمقر حزب التجمع المركزي.

وألقي عبدالناصر قنديل أمين تثقيف حزب التجمع والباحث في الشئون البرلمانية محاضرة بعنوان "الهيئات النيابية وسلطاتها" وشرح خلال المحاضرة تاريخ العقد الاجتماعي والدستور والمجالس التشريعية للدولة المصرية.

وقال قنديل إن هذه الدورة التثقيفية ضمن عمليه التثقيف المركزية لشباب حزب التجمع مركزيا وعلي مستوي الجمهورية.

كما أدار رئيس حزب التجمع النائب السيد عبدالعال مناقشة واسعة مع شباب حزب التجمع حول طبيعة الأزمة الإقتصادية في مصر وما يدور من صراع عالمي هذه الايام وتأثيره علي الإقتصاد المصري.

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