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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نهال عنبر تنصح جمهورها عبر إنستجرام.. شاهد

نهال عنبر
نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ووجهت نهال رسالة لجمهورها وكتبت:"من وثق في الله أغناه، ومن توكل عليه كفاه، ثقوا في الله وقولوا يارب".

وعلى صعيد آخر قالت نهال عنبر خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" أن والدتها اتخذت موقفا شديدا من عملها كممثلة وهددتها بالمقاطعة وأنها كانت تعمل مديرة فرع لشركة سياحة لمدة 5 سنوات وسبقتها 5 سنوات أخرى كمشرفة في الشركة.

وأشارت نهال عنبر إلى أنها بدأت التمثيل وهي مديرة لفرع إحدى شركات السياحة، حيث عرض عليها المخرج رمسيس نجيب، بطولة فيلم نادي الذكريات وعمرها 17 عاما.

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