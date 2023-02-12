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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 24 فريقا.. دورات رياضية في كرة القدم بين الشباب في سيناء

نشاط رياضي بمراكز
نشاط رياضي بمراكز الشباب بشمال سيناء


نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة

 شمال سيناء ،  دورات في كرة القدم ضمن الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب في المدن والقرى التابعة لادارات الشباب بمجالس المدن،  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

 

أقيمت المباراة النهائية لدورة كرة القدم التي نظمتها  إدار شباب بئر العبد   بمركز شباب سالمانة  ، وذلك بحضور  ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وقيادات ورموز القري  .

٢٤ فريق

 

وقال  عبد العزيز كريم مدير ادارة شباب بئر العبد  ، انه شارك في الدورة الرياضية لكرة القدم ٢٤ فريقا  بمشاركة  نحو ١٥٠ لاعبا يمثلون مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب بئرالعبد.
وقد لعب المباراة النهائية  بين فريقين من السادات وسالمانة ، وتم توزيع الجوائز على المشاركين في الدورة الرياضية. 
 

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