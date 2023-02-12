«ريدوان» يحقق نجاحًا كبيرًا بالأغنية الرسمية لمونديال كأس العالم للأندية فيفا 2022|شاهد

حقق الفنان العالمي ريدوان نجاحا كبيرا بالاغنية الرسمية لمونديال كأس العالم للأندية فيفا 2022 والتى حملت عنوان" Welcome to Morocco " وضمت عددا كبيرا من نجوم الطرب والموسيقى بالمغرب.
وتخطت أغنية " Welcome to Morocco " كلمات ولحن وتوزيع العالمى المغربى الأصل ريدوان حاجز الـ 2 مليون 500 الف مشاهدة منذ طرحها على القناة الرسمية للفيفا على يوتيوب تزامنا مع انطلاق المنافسات في طنجة.
وشارك في أغنية " Welcome to Morocco" من نجوم الطرب والموسيقى بالمغرب أسماء المنور ودوزي وحاتم عمور وريم وامينوكس ونعمان بلعياشي وديزي دروس واللذين قدموها باللغتين الإنجليزية والمغربية الدارجة وقام بتصوير الكليب المخرج الألماني دانييل زلوتان، بعدة مدن مغربية.
والهدف من الأغنية هو الترحيب بجميع الزوار، وكعادته قدم ريدوان عبر جديده الفني تحفة فنية مليئة بالإيقاعات الإيجابية التي تبعث الفرح والسرور لكل من يسمعها.
من جهة أخرى، يستعد ريدوان لعمل جديد من المقرر إطلاقه نهاية شهر فبراير الجاري، بالتزامن مع اقتراب حلول مناسبة خاصة سيكشف عنها قريباً.