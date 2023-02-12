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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بشكل مفاجئ.. تنفيذ خطة إخلاء مدرسة من الطلاب في 3 دقائق بالغربية|شاهد

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

انتظمت اليوم الدراسة في جميع مدارس محافظة الغربية، في يومها الثاني من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 م وجاء ذلك  في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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من جانبه أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام الدراسة بمدارس المحافظة وتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن.

وخلال متابعته لمدارس إدارة كفر الزيات التعليمية، تفقد وكيل الوزارة مدرسة كفر ديما الابتدائية، للاطمئنان إلى انتظام الدراسة بالمدرسة، حيث وجه بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة وبخاصة في الفصول بعد فترة الفسحة المدرسية، ووجه أيضًا بضرورة الاهتمام بالتغذية الجيدة السليمة، والامتناع عن الأغذية الضارة والتي تسبب العديد من الأمراض.

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كما تابع وكيل التعليم عمل إخلاء مفاجئ لجميع الطلاب والمعلمين بالمدرسة، ووجّه بضرورة التدريب على الإخلاء لتنفيذه في مدة لا تتجاوز الثلاث دقائق، حيث تم تنفيذ الإخلاء في 4 دقائق.

وفي نهاية المتابعة بالمدرسة، وجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمعلمات رياض الأطفال بالمدرسة، على الجهد المبذول، وجذب جميع أطفال الرياض إلى المدرسة، والاهتمام بهم. 
ثم توجّه وكيل الوزارة إلى مدرسة الشهيد فؤاد النجار الرسمية للغات بنفس الإدارة، كما تفقد الفناء المدرسي، ووجه بضرورة التأكد من تأمين كافة البالوعات، ثم تفقد الفصول، وتم التأكد من استلام جميع الطلاب للكتب.

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وخلال المتابعة، باشر وكيل التعليم تنفيذ خطة الإخلاء بالمدرسة، حيث تم إخلاء 916 طالبًا، في ثلاث دقائق، وتم الالتزام الكامل لخطة الإخلاء.

وفي نهاية المتابعة، وجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، على الجهد المبذول داخل المدرسة وانتظام العملية التعليمية، والتنفيذ الجيد لخطة الإخلاء.

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