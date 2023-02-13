عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

11963 تلميذًا بالابتدائي يعانون أمراض سوء التغذية والأنيميا بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

كشف تقرير طبي رسمي صادر عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عن رصد 11963 تلميذا بالمرحلة الابتدائية بمدارس المحافظة بعد فحصهم ضد أمراض سوء التغذية ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

قالت الدكتورة زينب عبد الباري، مديرة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد في بيان لها، إن قطاع الصحة بالمحافظة بقيادة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أجرى المسح الطبي على جميع مدارس المرحلة الابتدائية بجميع المراكز والقرى والمدن، وجرى فحص 39 ألف تلميذ ضد أمراض سوء التغذية، وتبين إيجابية 11963 تلميًذا لهذه الأمراض والمتمثلة في أنيميا الدم وقصر القامة والسمنة.

تعليم الوادي الجديد يحصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة نجوم المكتبة

وأضافت مدير التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد أنه بمجرد انتهاء الفحص جرى إخطار المدارس التي جرى رصد الحالات الإيجابية بها لإخطار أولياء الأمور للحضور بأبنائهم لعيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات والعلاج وصرف الدواء بالمجان، إلا أنه لم يحضر لعيادات التأمين الصحي سوى 4272 تلميذًا فقط مما يدل على عدم الوعي الكافي لدى أولياء الأمور بخطورة أمراض سوء التغذية مستقبلا على أبنائهم.

وأردفت  الدكتورة زينب عبد الباري بأن المبادرة تأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية والتوعية بأهمية التغذية السليمة، وكيفية الحفاظ على صحة أبنائنا في تلك المرحلة العمرية المهمة.

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد التأمين الصحي محافظة الوادى الجديد تعليم الوادي الجديد 100 مليون صحة المبادرة الرئاسية سوء التغذية الشئون توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

موضوعات متعلقة

تعليم الوادي الجديد يحصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة نجوم المكتبة

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حوادث متفرقة بالوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد: انتظام 70 ألف طالب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

القضاء على البطالة.. زراعة الكابوتشي لأول مرة في الصوب بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يتفقد أحد مشروعات تطوير الحدائق والمتنزهات بـ«الخارجة»|صور

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استثمار زراعي وإنتاج حيواني بقرية عدن بباريس

الوادي الجديد: حملات تموينية على المحال والأسواق والمخابز ومنافذ الوحدات المحلية

ختام البرنامج التدريبى لتمريض الرعاية الأساسية بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

بتنافس تحية كاريوكا.. دينا تكشف عدد زيجاتها على الهواء

في انتظار التعليمات.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية بشأن قيد لاعبي الزمالك.. فيديو

وقعت على الأرض| دينا تتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

خالد الغندور: ضد عودة فيريرا.. وأسامة نبيه غلطان أنه وافق

وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لمواجهة تداعيات الزلزال

الكل سيحاسب.. قرارات نارية من اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات في ندوة وهو ينعي صديقه الراحل.. صدمة بوفاة أستاذ جامعي في مصر

أكبر مكافأة بكرة القدم.. كم جنى الهلال السعودي من كأس العالم للأندية؟

أكلة شتوية.. ما هي فوائد البليلة باللبن وطريقة عملها

بـ شنطة فلوس وسيجارة.. ماذا فعلت متسولة في شارع عباس العقاد؟.. فيديو

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ