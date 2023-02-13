11963 تلميذًا بالابتدائي يعانون أمراض سوء التغذية والأنيميا بالوادي الجديد

كشف تقرير طبي رسمي صادر عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عن رصد 11963 تلميذا بالمرحلة الابتدائية بمدارس المحافظة بعد فحصهم ضد أمراض سوء التغذية ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

قالت الدكتورة زينب عبد الباري، مديرة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد في بيان لها، إن قطاع الصحة بالمحافظة بقيادة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أجرى المسح الطبي على جميع مدارس المرحلة الابتدائية بجميع المراكز والقرى والمدن، وجرى فحص 39 ألف تلميذ ضد أمراض سوء التغذية، وتبين إيجابية 11963 تلميًذا لهذه الأمراض والمتمثلة في أنيميا الدم وقصر القامة والسمنة.

وأضافت مدير التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد أنه بمجرد انتهاء الفحص جرى إخطار المدارس التي جرى رصد الحالات الإيجابية بها لإخطار أولياء الأمور للحضور بأبنائهم لعيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات والعلاج وصرف الدواء بالمجان، إلا أنه لم يحضر لعيادات التأمين الصحي سوى 4272 تلميذًا فقط مما يدل على عدم الوعي الكافي لدى أولياء الأمور بخطورة أمراض سوء التغذية مستقبلا على أبنائهم.

وأردفت الدكتورة زينب عبد الباري بأن المبادرة تأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية والتوعية بأهمية التغذية السليمة، وكيفية الحفاظ على صحة أبنائنا في تلك المرحلة العمرية المهمة.