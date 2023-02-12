إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أعضاء اتحاد الكرة المصري، صوتوا على قيد صفقات الزمالك التي أبرمها.

مفاجأة.. اتحاد الكرة صوت على قيد صفقات الزمالك.. وهذا الثنائي رفض

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "تم التصويت على قيد الصفقات، وبالفعل صوت جميع أعضاء اتحاد الكرة على القيد، باستثناء جمال علام رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة".

وأضاف أمير هشام: "هناك مناقشات داخل الاتحاد المصري حول إمكانية قيد الصفقات، وكان هناك اجتماع بالفعل ولكن رئيس الاتحاد والدرندلي هما من رفضا قيدهم".