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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في انتظار التعليمات.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة مدوية بشأن قيد لاعبي الزمالك.. فيديو

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

 كشف محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أنه المفاوضات جارية  وخلال الساعات القادمة  لاختيار رئيساً للجنة الحكام خلفاً  لكلاتنبرج قائلاً : " خلال يومين بالكثير  المفاوضات مستمرة خلال الساعات القادمة سيكون هناك رئيس للجنة الحكام يتمتع بقدر عالي من جهة  السيرة الذاتية  وبالتالي ستكون بداية جديدة " مشدداً أنه سيكون أجنبياً .

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وتعليقاً على تشكيل لجنة الانضباط وصلاحيتها  في الفترة القادمة قال : “ سيكون لها صلاحيات  كونها مكونة من قامات كبيرة مثل السابقة ولكن الفترة القادمة سنشهد انضباط  حقيقي في الشارع الكروي المصري”.


وعن تشكيل ما يسمى لجنة الرصد الإعلامي قال: “ تقرر اليوم تشكيل لجنة رصد إعلامي وهو طلب من  لجنة الانضباط لتحقيق كل ما يدور في الشارع  الكروي  سترصد  كل تجاوز إعلامي”.
 

وأكد أن صلاحيات  لجنة الانضباط تتعلق بعناصر اللعبة وهي مكونة من اللاعبين والمدربين والحكام : كل الي على دكة   واللاعبين يخضعون لضوابط اللجنة وهي المنوط بها معاقبتهم".


وحول دور  لجنة الانضباط مع رؤساء مجالس إدارات الأندية قال : “مجالس إدارات النوادي في حالة إدانتها عبر لجنة الانضباط يتم توقيع عقوبات عليهم مالية أو غيرها على النادي نفسه   وردت الحديدي معلقه: "ماشفناش عقوبات على أعضاء مجالس إدارة النوادي  ليرد ابو الوفا   قائلاً : “ هما مش من عناصر اللعبة لكن ممكن نعم لعقوبات على النادي وتوصيات للوزير لاتخاذ مايراه”.

 

لاعبي الزمالك


وحول أزمة قيد لاعبي الزمالك قال ابو الوفا : “ أزمة قيد لاعب  الزمالك الثلاث حالياً أمام الفيفا وفي انتظار تعليماتها بشأن القيد من عدمه أو توجيهات  أخرى”,
 

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