اتحاد الكرة يكشف خليفة عصام الحضري بالمنتخب الأوليمبي..شاهد

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد اختار سيد السويركي خلفًا لعصام الحضري في تدريب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي، من بين 6 أسماء كانت مُرشّحة لشغل هذه المهمة.

وأضاف الكومي في سياق آخر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"أي تجاوز من أي مؤسسة أو أشخاص داخل المجال الرياضي؛ سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط التي لها الحق الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا من عقوبة.

كفاية إنفلات

وأضاف عضو مجلس إتحاد الكرة:"كفاية بقى اللي فات من حالة الانفلات على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة، ومن يخرج عن المألوف من أندية أو لاعبين سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط، والعقوبات تتدرج من غرامات مالية والحرمان من حضور مباريات، ومن سلطتها التوصية بشطب عضو مجلس إدارة؛ وهو أمر من سلطة وزير الشباب والرياضة".

وأكمل: "هذه اللجنة لها كل الدعم، ولن تواجه تدخل في أي قرار تصدره، ولا يمكن لأي شخص الإيحاء للجنة بإصدار قرار ما، ولها أن تتخذ ما تراه مناسبًا لضبط الشارع المصري الكروي.