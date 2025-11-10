زيارة غير معلنة.. رئيسة البرلمان الصربي تصل إلى أوكرانيا

وصلت رئيسة البرلمان الصربي آنا برنابيتش إلى العاصمة الأوكرانية (كييف)، اليوم الإثنين، في زيارة غير معلنة.

وقالت برنابيتش- عقب لقائها نظيرها الأوكراني روسلان ستيفانتشوك- إن البرلمانين الصربي والأوكراني يتعاونان في العديد من الملفات، مؤكدة إمكانية تعزيز هذا التعاون بشكل أكبر لتعميق الشراكة والصداقة بين البلدين، وفق وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية.

وأضافت أن التكامل في إطار الاتحاد الأوروبي يعد هدفا استراتيجيا مشتركا لكل من صربيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن بلجراد تدعم كييف في مسارها نحو الاتحاد الأوروبي وستقدم لها المساعدة الفنية والخبرة اللازمة لتحقيق ذلك.

وأعربت عن أملها في أن يُجري البرلمان الأوكراني زيارة قريبة إلى بلجراد.