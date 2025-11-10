بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم /الإثنين/، على وقع الأحمر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعا بنسبة 1,06%؛ ليستقر بذلك عند 19.064,05 نقطة.



من جانبه، سجل مؤشر (MASI.20) - الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة - انخفاضا بنسبة 1,19% إلى 1.553,64 نقطة، فيما سجل (MASI.ESG)، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,8 % إلى 1.289,85 نقطة.



بدوره، تراجع (MASI Mid and Small Cap)، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,73 % إلى 1.854,02 نقطة.



وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر (إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15)، ومؤشر (إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد)، على انخفاض بنسبة 0,76% إلى 18.257,8 نقطة، وبنسبة 0,77 % إلى 16.592,33 نقطة، على التوالي.