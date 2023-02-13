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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلي تصعيد خطير يهدد بتفجير ساحة الصراع

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الليلة، قرارات المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينت"، واعتبرتها تصعيدا خطيرا للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة.

 

جاء ذلك ردا على مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ودفع بمخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.

 

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذه القرارات تجاوز لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في إدارة الصراع، واستخفاف بالجهود المبذولة لوقف التصعيد، وتقويض ممنهج لفرصة إحياء عملية السلام.

وطالبت الوزارة بإجراءات دولية وأمريكية لوقف تنفيذ تلك القرارات، باعتبارها تفجيرا متعمدا لساحة الصراع.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجلس الوزاري الأمني إسرائيل القدس شرطة الاحتلال الضفة الغربية

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