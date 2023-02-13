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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطر كبير.. تفاصيل الاختراق الكبير لمواقع حلف الناتو

اختراق إلكتروني
اختراق إلكتروني

كشف حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن تفاصيل تعرض مواقع الحلف الإلكترونية للاختراق عقب هجوم إلكتروني.

 

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، إن "مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت للاختراق"، مشيرة إلى أن الحلف أصبح هدفا للهجمات الإلكترونية.

 

وقال الحلف إن الهجوم طالت عدة مواقع في وقت واحد، وسط محاولات الخبراء في الحلف السيطرة على الأمر.

 

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان إعلان وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، تعرض موقعها بنسخه متعددة اللغات لسلسلة من الهجمات السيبرانية، مصدرها الجغرافي إسرائيل والمغرب وبعض المناطق في أوروبا.

 

حلف شمال الأطلسي هجوم الكتروني إسرائيل والمغرب إسرائيل الناتو

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