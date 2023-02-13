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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتي الدفا.. إدوارد يحتفل بعيد ميلاد زوجته بكلمات رومانسية

ادوارد
ادوارد

احتفل الفنان إدوارد بعيد ميلاد زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر إدوارد صورة رومانسية برفقه زوجته، وعلق عليها كاتبًا: “وفي عز البرد انتي الدفا ربنا يخليكي لينا كل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة بحبك جدا”.

إدوارد يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد: كل سنة وانتم طيبين

بوسي شلبي تحتفل بتألق إدوارد في مسرحية كازينو بديعة

وكانت اخر اعمال ادوارد مسرحية كازينو بديعة، وهو عمل استعراضي وكوميدي وغنائي يشارك فيه عدد من من نجوم مصر، منهم علاء زينهم، إدوارد، أحمد فتحي، علاء مرسي، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، استعراضات عاطف عوض، ألحان وموسيقى هيثم الخمسي، ديكور حازم شبل، ملابس مروة عودة، الإشراف على المونولوجات حسن إش إش، موزع موسيقى المونولوج محمود صادق، تأليف أحمد الإبياري، وتحت قيادة المخرج طارق الإبياري.

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