انتي الدفا.. إدوارد يحتفل بعيد ميلاد زوجته بكلمات رومانسية

احتفل الفنان إدوارد بعيد ميلاد زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر إدوارد صورة رومانسية برفقه زوجته، وعلق عليها كاتبًا: “وفي عز البرد انتي الدفا ربنا يخليكي لينا كل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة بحبك جدا”.

وكانت اخر اعمال ادوارد مسرحية كازينو بديعة، وهو عمل استعراضي وكوميدي وغنائي يشارك فيه عدد من من نجوم مصر، منهم علاء زينهم، إدوارد، أحمد فتحي، علاء مرسي، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، استعراضات عاطف عوض، ألحان وموسيقى هيثم الخمسي، ديكور حازم شبل، ملابس مروة عودة، الإشراف على المونولوجات حسن إش إش، موزع موسيقى المونولوج محمود صادق، تأليف أحمد الإبياري، وتحت قيادة المخرج طارق الإبياري.