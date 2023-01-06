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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي شلبي تحتفل بتألق إدوارد في مسرحية كازينو بديعة

صدى البلد

هنأت الإعلامية بوسي شلبي، الفنان ادوارد بعد تألقه في العمل الاستعراضي بمسرحية كازينو بديعة.

وشاركت مقطع فيديو وصوراً من كواليس العرض المسرحي، وشوقت الجمهور لمشاهدة ممتعة للمسرحية.

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مجوهرات لافتة.. بوسي شلبي تستعرض أناقتها بإطلالة جديدة من دبي

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رامي وحيد وهبة عبد الغني ضيفا العرض الخاص لمسرحية كازينو بديعة

أبطال مسرحية كازينو بديعة

مسرحية كازينو بديعة، عمل استعراضي وكوميدي وغنائي يشارك فيه عدد من من نجوم مصر، منهم وعلاء زينهم، إدوارد، أحمد فتحي، علاء مرسي، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، استعراضات عاطف عوض، ألحان وموسيقى هيثم الخمسي، ديكور حازم شبل، ملابس مروة عودة، الإشراف على المونولوجات حسن إش إش، موزع موسيقى المونولوج محمود صادق، تأليف أحمد الإبياري، وتحت قيادة المخرج طارق الإبياري.

 

أحداث مسرحية كازينو بديعة

مسرحية “كازينو بديعة” تدور أحداثها في عام 1941، وذلك في إطار كوميدي ممزوج بالاستعراضات والأغاني.

وقالت الفنانة سمية الخشاب في تصريحات خاصة لصدي البلد : المؤلف أحمد الابياري قالي لي قبل التعاقد “ محدش يعمل بديعة مصابني غيرك ” وهو الأمر الذي شجعني علي الموافقة علي العمل خاصة وأنه من فنان كبير ، صاحب تاريخ فني كبير.

بوسي شلبي المسرح ادوارد مسرحية “كازينو بديعة” أبطال مسرحية كازينو بديعة

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