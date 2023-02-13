السيسي: مصر نجحت في تجاوز تحديات صعبة ومتوازية عقب 2011

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر شهدت تحديات صعبة عقب 2011، إلا أنها نجحت في تخطي تلك التحديات والنجاة، وقال: إن التحديات التي واجهتها مصر كانت متوازية واستلزم الأمر مواجهتها في آن واحد.



وقال الرئيس السيسي- في كلمة خلال مشاركة الرئيس السيسي في الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة اليوم/الاثنين/- إن التحدي الأول الذي واجهته الدولة المصرية تمثل في حالة التشرذم والتفكك وفقدان الأمل من جانب المصريين، محذرا من أن الدولة التي تقع لا يمكن أن تنهض مرة أخرى.



وأضاف الرئيس السيسي: أن تحديات أخرى واجهت الدولة المصرية تمثلت في تحدي الطاقة ومشكلات انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أنه أعلن أن مشكلة الكهرباء التي كانت مستمرة في مصر على مدى سبع سنوات يجب أن تحل فورا.. منوها إلى أنه تم إنفاق 8ر1 تريليون جنيه في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية من أجل التصدي لتحدى أزمة الطاقة التي شهدتها مصر.



وأكد السيسي أهمية التواصل مع الشعوب لتوضيح أبعاد التحديات التي تواجهها الدول.. لافتا إلى أن التجربة المصرية لها خصوصيتها، فالشعب المصري لم يكن ليتحمل استمرار أزمة الكهرباء لعام آخر.. لافتا إلى أن الفوضى التي شهدتها مصر عقب عام 2011 بلغت تكلفتها نحو 450 مليار دولار.