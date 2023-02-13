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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: تطوير قطاع النقل كلف الدولة 2 تريليون جنيه ..فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر واجهت تحديات كبيرة في مجال الطاقة، لأن التجربة المصرية كان لها خصوصية وكان هناك سعي لحل أزمة الطاقة، معلقا "كان هناك حالة من التشرذم واليأس عند المصريين في عام 2011. 

وقال السيسي، خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات “القمة العالمية للحكومات”، أن قطاع النقل في مصر، تكلف 2 تريليون جنيه من أجل تطويره، خلال الفترة السابقة، حتى يصبح مؤهلا للعمل وخدمة 105 ملايين مواطن، ووجود استثمارات في مصر.

وتابع الرئيس السيسي، أن ما حدث عام 2011، كلف مصر 40 مليار دولار، مؤكدا أنه تم العمل على وضع حلول لتطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين.

يتخرج في كل عام 700 ألف

وأشار الرئيس السيسي إلى أن جودة التعليم تعتبر تحديا كبيرا، خاصة أنه في التعليم الاساسي 25 مليونا ويتخرج في كل عام 700 ألف.

السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع النقل التعليم

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