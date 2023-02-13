رئيس طيبة التكنولوجية يترأس اجتماع مجلس إدارة الجامعة

ترأس الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، الاجتماع الدوري رقم 2 لمجلس إدارة الجامعة، بحضور أعضاء المجلس.

واستهل رئيس الجامعة، الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لكل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، لمجهوداتهم في إنجاح أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، دون تسجيل أي مشكلات أو حالات غش، وكذلك أعمال الكنترول والتصحيح وإعلان النتائج في الوقت المحدد.



ووافق المجلس على إنشاء مركز لرعاية ذوي الهمم بالجامعة، ومركز آخر لرعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعة، وتشكيل اللجان الخاصة بهما، وكذلك الموافقة على اعتماد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

كما ناقش الاجتماع، إضافة بعض البرامج الدراسية للكليتين، بما يناسب سوق العمل في جنوب الصعيد، وتنظيم قواعد وضع درجات الرأفة والأعذار الطبية، وتغيير بعض اللوائح الإدارية وإضافة وصف مهني لخريج كل برنامج بنظام السنتين والأربع سنوات، والاستعداد لتنظيم مؤتمر شباب التكنولوجيين الأول، وإقامة معرض على هامش المؤتمر.

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