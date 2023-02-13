عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس طيبة التكنولوجية يترأس اجتماع مجلس إدارة الجامعة

رئيس طيبة التكنولوجية
رئيس طيبة التكنولوجية يترأس اجتماع مجلس إدارة الجامعة

ترأس  الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، الاجتماع الدوري رقم 2 لمجلس إدارة الجامعة، بحضور أعضاء المجلس.

واستهل رئيس الجامعة، الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لكل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، لمجهوداتهم في إنجاح أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، دون تسجيل أي مشكلات أو حالات غش، وكذلك أعمال الكنترول والتصحيح وإعلان النتائج في الوقت المحدد.

قبل افتتاحه.. رئيس جامعة الأقصر يتابع التجهيزات النهائية لمبنى كلية الطب الجديد

بدء فعاليات المؤتمر الافتتاحي لبرنامج الأقصر الرقمية


ووافق المجلس على إنشاء مركز لرعاية ذوي الهمم بالجامعة، ومركز آخر لرعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعة، وتشكيل اللجان الخاصة بهما، وكذلك الموافقة على اعتماد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

كما ناقش الاجتماع، إضافة بعض البرامج الدراسية للكليتين، بما يناسب سوق العمل في جنوب الصعيد،  وتنظيم قواعد وضع درجات الرأفة والأعذار الطبية، وتغيير بعض اللوائح الإدارية وإضافة وصف مهني لخريج كل برنامج بنظام السنتين والأربع سنوات، والاستعداد لتنظيم مؤتمر شباب التكنولوجيين الأول، وإقامة معرض على هامش المؤتمر.

IMG-20230213-WA0003
IMG-20230213-WA0003
IMG-20230213-WA0005
IMG-20230213-WA0005
IMG-20230213-WA0004
IMG-20230213-WA0004
IMG-20230213-WA0006
IMG-20230213-WA0006
الأقصر امتحانات الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول أعضاء هيئة التدريس متحانات الفصل الدراسي الأول رئيس جامعة جامعة طيبة التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب اليوم

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

قبل الدخول على أحد تخافه.. كلمات لو قلتها يغير الله قلبه تجاهك

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

إنجاز تاريخي لـ الأهلي بعد كأس العالم للأندية

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن: الكنيسة القبطية الأقدم والأعرق بالعالم وتاريخها مشرف في العدالة الاجتماعية

من أجل أطفالك.. كيفية حجب المحتوى الإباحي على فيسبوك

فروع وعناوين مقرات الرواق الأزهري بالقاهرة والأقاليم.. تعرف عليها

ست قليلة الأدب وهتتطلق .. رأي انتصار في مناداة الزوج بـ أستاذ

قصة شعر جديدة.. سوسن بدر تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

ولاء شتا: تمويل 5 آلاف مشروع بحثي في جميع التخصصات العلمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهرس| مرض شديد الخطورة يصيب الناجين من الزلازل.. وهذه أعراضه

غير متوقع.. سعر مبالغ فيه لـ فستان إليسا في أخر حفلاتها

مش تسونامي .. القصة الكاملة لتغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود

بعد الهجوم العنيف عليها…أبنة عمرو دياب تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة.. شاهد

فيديو

هل تتعرض مصر لزلزال مدمر وتسونامي خلال أيام ؟.. اعرف الحقيقة

لهذا السبب.. الفنانة ليلى طاهر تعلن اعتزالها الفن بلا رجعة

سعر الفراخ نزل والبانيه يتراجع 35 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن

سلفة أختها خنقتها في الحمام.. جريمة بشعة تهز الشرقية.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ