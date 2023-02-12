قبل افتتاحه.. رئيس جامعة الأقصر يتابع التجهيزات النهائية لمبنى كلية الطب الجديد

تابع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اللمسات النهائية بالمبنى الجديد لكلية الطب، بمدينة طيبة الجديدة؛ استعدادًا لافتتاحه ونقل الطلاب إليه.

وجاءت جولة رئيس الجامعة؛ لمتابعة أعمال التجهيزات النهائية بالمبنى؛ استعدادًا لاستلامه، لاستكمال العام الدراسي، في مدرجاته ومعامله.



وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة مراعاة الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، عند فرش المبنى بالأثاث، وضرورة تناسق الألوان؛ مراعاة للذوق العام، وتوفير كافة احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير مناخ أكاديمي، ملائم يسمح بالتفوق والإبداع.

وأكد رئيس الجامعة، خلال جولته، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيراً بالجامعات الحكومية؛ لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، والتوسع في إنشاء كليات جديدة؛ لتغطية كافة التخصصات، والمجالات المطلوبة لسوق العمل، لإتاحة فرص تعليمية متعددة لأبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة.

يشار إلى أن مبنى كلية الطب الجديد، يتكون من ثلاثة طوابق، ويضم ثلاث مدرجات، ويشتمل على معمل الاختبارات الإلكترونية، الذي يضم 250 جهازًا.

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