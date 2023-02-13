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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إسراء مصطفى: قدمت نشرات بالإذاعة المدرسية..وتلقيت إشادة من لجنة تحكيم الدوم..فيديو

إسراء مصطفى متساقة
إسراء مصطفى متساقة ببرنامج "الدوم"

أكدت إسراء مصطفى متساقة ببرنامج "الدوم"، ان حلم التقديم التليفزويوني بدأ معي منذ الطفولة، مشيرة إلاى أنه كنت في الإذاعة المدرسية منذ المرحلة الإبتدائية ولم يكن لدى أي رهبة الجمهور وأكون سعيدة عند تقديم نشرات للجمهور.

 

وقالت إسراء مصطفى، خلال لقاء لها لبرنامج "االسفيرة عزيزة"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن هذا الحلم ظل يراودني، حتى أنه أصبحت لدي رغبة في دخول كلية الإعلام، ولكن لم يسعفني  المجموع، ودخلت كلية العلوم.

وتابعت متسابقة ببرنامج "ألدوم"، أنه كنت موجودة في أسوان، وكان هناك مصاعب أن أتقدم لمسابقة الدوم، ولكنه تقدمت وتم الموافقة على المشاركة في المسابقة.

 

اشادة من لجنة التحكيم

وأشارت إسراء مصطفى إلى أن  كان هناك اشادة من لجنة التحكيم بأدائي خلال مسابقة الدوم.

الدوم إسراء مصطفى الإذاعة المدرسية تقديم نشرات الطفولة كلية العلوم

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