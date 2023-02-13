إسراء مصطفى: قدمت نشرات بالإذاعة المدرسية..وتلقيت إشادة من لجنة تحكيم الدوم..فيديو

أكدت إسراء مصطفى متساقة ببرنامج "الدوم"، ان حلم التقديم التليفزويوني بدأ معي منذ الطفولة، مشيرة إلاى أنه كنت في الإذاعة المدرسية منذ المرحلة الإبتدائية ولم يكن لدى أي رهبة الجمهور وأكون سعيدة عند تقديم نشرات للجمهور.

وقالت إسراء مصطفى، خلال لقاء لها لبرنامج "االسفيرة عزيزة"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن هذا الحلم ظل يراودني، حتى أنه أصبحت لدي رغبة في دخول كلية الإعلام، ولكن لم يسعفني المجموع، ودخلت كلية العلوم.

وتابعت متسابقة ببرنامج "ألدوم"، أنه كنت موجودة في أسوان، وكان هناك مصاعب أن أتقدم لمسابقة الدوم، ولكنه تقدمت وتم الموافقة على المشاركة في المسابقة.

اشادة من لجنة التحكيم

وأشارت إسراء مصطفى إلى أن كان هناك اشادة من لجنة التحكيم بأدائي خلال مسابقة الدوم.