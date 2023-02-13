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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية.. تراجع الروبل الروسي لأدنى مستوى في 9 أشهر أمام الدولار

الروبل الروسي
الروبل الروسي

انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، مواصلا تراجعه على الرغم من التدخلات الضخمة في العملة من قبل الحكومة الروسية.

وانخفض الروبل بنسبة 0.4٪ مقابل الدولار عند 73.66، وهو أضعف قراءة له منذ أبريل 2022.

وفقدت العملة أيضًا 0.2٪ مقابل اليورو لتتداول عند 78.59 وتراجعت بنسبة 0.3٪ مقابل اليوان الصيني إلى 10.78.

كانت الحكومة الروسية تبيع 8.9 مليار روبل (121.83 مليون دولار) من العملات الأجنبية يوميًا لسد عجز في الميزانية ارتفع بسبب انخفاض عائدات النفط والغاز.

أبقى البنك المركزي الروسي، الجمعة، أسعار الفائدة عند 7.5٪، لكنه أشار إلى أنه يستعد لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وأعرب عن قلقه من اتساع الفجوة بين التزامات الإنفاق الحكومية وعائدات الضرائب الواردة.

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في نهاية الأسبوع الماضي، انزلق الروبل إلى 73 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، مع توقع المحللون أن تظل العملة تحت الضغط حتى يبدأ المصدرون في تحويل أرباح العملات الأجنبية إلى روبل لدفع الالتزامات الضريبية المحلية في نهاية شهر.

وقال محللون إن الخطط المفاجئة للحكومة لفرض ضريبة غير متوقعة على الشركات وخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مارس، سلطت الضوء على الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الروسي.

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