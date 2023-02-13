1500 دينار| ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كردستان.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا، صباح اليوم، سعر صرف بلغ 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار صباح يوم أمس الأحد 147000 دينار.

وارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فان الاسعار ارتفعت ايضا حيث سجل البيع 150400 دينار، وبلغ سعر الشراء 149400 دينار لكل 100 دولار.