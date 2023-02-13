عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة دعوى تأجيل عمومية سموحة للمفوضين

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محمد مجاهد، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوى لعقد جمعية عمومية لنادي سموحة، وذلك لعدم إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين للانتخابات، لهيئة مفوضي الدولة لاعداد رأي بالتقرير القانوني فيها، وحددت جلسة 4 يونيو 2023 لنظرها .

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، والتي فاز برئاستها وليد عرفات.

جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد السيد مجاهد، الذي كان مرشحا على منصب رئيس النادي، حيث تم استبعاده من الانتخابات حينها.

وعلى إثر ذلك، تقدم مجاهد بطعن على القرار، وتم إعلان بطلان عقد الجمعية العمومية وحل المجلس الحالي.

يذكر أن المنافسة في انتخابات سموحة على منصب الرئاسة كانت بين محمد فرج عامر رئيس النادي السابق، ووليد عرفات الذي فاز بينما تم استبعاد كل من الصغير ومحمد مجاهد.

محكمة القضاء الاداري القضاء الادارى مجلس الدولة سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

رسالة كولر لـ محمد شريف.. ومفاجأة بشأن رامي ربيعة

الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

ترشيحاتنا

رئيس الجودو: اجتهدنا كثيرا ونحصد الآن ثمار ما زرعناه

تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات.. مدبولي يناقش مع السويدي ملفات دعم الصناعة

بينهم شقيقان| إنقاذ 3 أتراك بعد قرابة 200 ساعة تحت الأنقاض| شاهد

الأوقاف: 10460 مسجدا لصلاة التهجد و6200 للاعتكاف في رمضان

جثة مجهولة بالمقابر .. شاب يقتل صديقه بسبب خلافات مالية بالقليوبية

اعتراف بريطانيا بتقدم روسي في دونباس صباح اليوم.. ومقتل مئات الأوكرانيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ5000 عصاية آيس كريم.. شاب مصري يبهر فاندام بمجسم لفيلم The Quest

تأسر قلبي بجمالها|شاهد ماذا كتب المصري القديم عن حبيبته وأبرز قصص الحب

في الفلانتين.. هدية مفاجئة من سامسونج لـ100 مليون مستخدم

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

فيديو

هل إعتزلت عبلة كامل الفن؟.. تعرف على الحقيقة وحالتها الصحية

بطلة فيلم مواطن ومخبر .. رولا محمود تثير ضجة باختفائها المفاجئ/ فيديو جراف

شاهد.. رأى محمد نور فى أعضاء فريق واما

كنوز مصرية تخرج إلى النور.. تعرف عليها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ