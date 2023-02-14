عاجل.. سوريا تعلن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال المدمر

قال وزير الصحة السوري، حسن الغباش، اليوم الثلاثاء، إن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد، بلغت 1414 وفاة و2357 إصابة.

وقال الغباش في بيان: "الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال بلغت 1414 وفاة و2357 إصابة".

يذكر أن هذه الحصيلة النهائية لا تتضمن مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت 4 دول أوروبية، تسهيل إجراءات منح التأشيرة لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

واتخذت كل من سويسرا وهولندا وبلجيكا وفرنسا، بعد ألمانيا إجراءات لتسهيل طلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين الأتراك والسوريين المقيمين فيها حتى يتمكنوا من استضافة أقاربهم مؤقتا.