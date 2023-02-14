الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: المجتمع الأهلي يعيش أزهى عصوره بعد دعم الدولة

أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المجتمع الأهلي يعيش أزهى عصوره، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن عام 2022 عام منظمات المجتمع المدني.

وقال طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ألحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 وطلبه فتح حوار مجتمعى مع وقف القانون.

على أساس ديمقراطي

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المادة 75 من الدستور غير مسبوقة على مستوى دساتير العالم، وتؤكد أن المواطنين لهم حق فى تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطي,