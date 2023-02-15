أحمد العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز في عيد الحب

احتفل الفنان أحمد العوضي، بمناسبة عيد الحب مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر العوضي صورة رومانسية برفقه ياسمين عبد العزيز، وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي”.

وتدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني 2023 بمسلسل "ضرب نار"، والذى يعد من الأعمال المنتظرة فيدراما رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى.