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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع عامل فى حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بالبحيرة

مصرع عامل في حادث
مصرع عامل في حادث تصادم بالبحيرة

لقي عامل مصرعه جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بطريق مصر اسكندرية الزراعي أمام قرية جنبواي بدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة نقل وملاكي بالبحيرة

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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

 مصرع عامل في حادث تصادم بالبحيرة 

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد مصرع عامل جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة ايتاي البارود، وجرى التحفظ على الجثة، وحرر المحضر اللازم 

 تحديد هوية العامل المتوفي 

 وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة عامل يدعى « عبدالله محمد عبدالله غنيم »، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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