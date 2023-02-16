دعاء ليلة الإسراء والمعراج وفضلها بالتفصيل

ليلة الإسراء والمعراج تعد ليلة فارقة في الدعوة إلى الله عز وجل، وتحتفل بها وزارة الأوقاف المصرية في عقب صلاة المغرب في أحد المساجد الكبرى، ولم يرد في الشرع الشريف دعاء معين يردده المسلم في ليلة الإسراء والمعراج ولكن على المسلم أن يدعوا بما يشاء وباب الدعاء واسع.

اللهم إني أبرأ من الثقةِ إلا بك.. ومن الأملِ إلا فيك.. ومن التسليمِ إلا لك.. ومن التفويضِ إلا إليك.. ومن التوكلِ إلا عليك.. ومن الطلبِ إلا منك.. ومن الرضا إلا عنك.. ومن الذُّلِ إلا في طاعتك.. ومن الصبرِ إلا على بابِك.. وأسألك أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتي.. والشكرَ على نعمتك شعاري ودثاري.. والنظرِ في ملكوتِكَ دَأَبي وديْدَني وعادتي.. والانقيادَ لك شأني وشُغُلي.. والخوف منك أمني وإيماني.. واللياذَ بذكرك بهجتي وسروري.

اللهم تتابع بِرُّك، واتصلَ خيرُك، وعَظُمَت عطيتُك ورِفدُك، وتناهى إحسانُك وبَلَغَ الغاية، وصَدَقَ وعدُك، وبرَّ قَسَمُك، وعَمَّت فواضلُك، وتمَّت نوافِلُك، ولم تَبْقَ حاجةٌ إلا قد قضيتها، وتكفَّلت بقضائها، فاختم ذلك كُلَّهُ بالرضا والمغفرة، إنك أهلُ ذلك والقادرُ عليه والمَلِيُّ بِه.

يا حيُّ حينَ لا حيّ.. ويا حيُّ مُحْيِيَ الموتى، ويا حيُّ لا إلهَ إلا أنت، يا حيُّ حين لا حيّ، ويا حيُّ قبل كُلِّ حيّ، ويا حيُّ بعدَ كُلِّ حيّ، يا حيُّ يا قيُّوم، يا مُحسِنُ، يا مُجمِلُ، قد أريتنا قدرتَك فأرِنا عفوَك..

اللهم إنَّ ذُنوبي قد عَظُمت وجلَّت، وأنت أعظمُ منها وأَجَلّ، افعل بي ما أنتَ أهلُه، ولا تفعل بي ما أنا أهله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يا الله..يا الله...يا الله يامن هو في الأرض إله وفي السماء إله... يامن له عنت الوجوه... وذلت لعظمته الجباه يامن يجيب المضطر إذا دعاه... يامن يسمع العبد إذا ناجاه يا عالم السر والنجوى: يا كاشف الضر والبلوى

أسألك يا إلهي أن تحقق لي أملي " وأن تصلح لي قولي وعملي.

اللهم إني أعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر.. ومن مس الضر.. ومن ضيق الصدر ومن حلول الفقر.. ومن تقلب الدهر.. ومن العسر بعد اليسر

ومن العقوق بعد البر.. وامنن علي يا إلهي بدوام العافية والستر إلهي عافني في صحتي وعافني في بدني.. وعافني في قوتي وعافني في ديني ودنياي وآخرتي

اللهم اغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك يا قادر من لعجزي غيرك يا عزيز من لذلي غيرك يا قوي من لضعفي غيرك يا غني من لفقري غيرك.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك.

رب إني مغلوب فانتصر فاجبر قلبي المنكسر واجمع شملي المنتشر اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر.

اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك وأسألك ما لا يعسر عليك بيد ممتدة بالضراعة إليك وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك وبذل ظاهر بين يديك

اللهم غفرانك إن المصير إليك اللهم عفوك فإني منيب إليك اللهم هذا الجهد والتكلان عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فضل ليلة الإسراء والمعراج بالتفصيل

وفي فضل ليلة الإسراء والمعراج أنها كانت دعما للنبي واطلاعه على الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ونقطة كبيرة من نقاط التحول في الدعوة إلى الله عز وجل، فكانت معجزة ربانية أيد الله بها نبيه، وكانت دعما نفسيا ومعنويا كبير لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها ووفاة عمه أبو طالب، ويعد فضل ليلة الإسراء والمعراج أنها حادث يصعب على العقل البشري تصديقه لا يؤمن به إلا إذا كان الإنسان لديه إيمان عميق بالله عز وجل خاصة وأن العديد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنوا بسبب هذه الواقعة، قال -تعالى-: (أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى* وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى* عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى*عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى* إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى* مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى).

وكان من فضائل ليلة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى وصلى بالأنبياء ورأى سيدنا جبريل في صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وفي ليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلاة وكانت خمسين ألف صلاة ثم خففت لخمس صلوات بأجر خمسين صلاة.

ويعد أيضا فضل ليلة الإسراء والمعراج أنها بين مكانة سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم - التي لم يصل لها أحد من أهل السماوات والأرض كما أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إماما للأنبياء دليل على أنه خاتم الرسالة والمرسلين، وكانت جزاء لصبر رسول الله على ايذاء قريش وفراق أحبيته زوجته وعمه، فصعد سيدنا النبي برفقة سيدنا جبريل الموكل بهذه المهمة إلى السماوات العُلا حتى وصل إلى سدرة المنتهى وكلّمه الله -تعالى-، قال -تعالى-: (ثمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ)



حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

تحتفل الدولة المصرية بليلة الإسراء والمعراج في مسجد الحسين بحضور القيادات الدينية، وأكدت دار الإفتاء المصرية استحباب الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وصيام هذا اليوم، ونصحت دار الإفتاء بقراءة القآن الكريم وقيام الليل والإكثار من الاستغفار والبعد عن المعاصي وكثرة الصلاة على النبي وذكر الله عز وجل.

ورأي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا جبريل عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج على صورته الكاملة التي خلقه الله تعالى عليها وله (600) جناح قال الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1]، وقال تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ۞ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ۞ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۞ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ۞ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ۞ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۞ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ۞ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ۞ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ۞ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ۞ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ۞ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۞ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: 1-18].