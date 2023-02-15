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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بداية من الجمعة .. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وأماكن سقوط الأمطار.

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وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن انخفاض درجات الحرارة لهذا المستوى في شهر فبراير هو الأول من نوعه، موضحاً أن درجات الحرارة كانت منخفضة في شهر يناير في العام الماضي ولم تكن في شهر فبراير مثل هذا العام.

وتابع الدكتور محمود شاهين، أن درجات الحرارة ستعود إلى الاعتدال من يوم الجمعة المقبل وسيكون هناك ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة.

وأوضح أنه شوهد سقوط أمطار على العديد من المحافظات وستقل الأمطار غدا على مختلف المحافظات.

حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة سقوط الأمطار برنامج يحدث في مصر الدكتور محمود شاهين

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