الجو يخوف| الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت إن البلاد تشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على أغلب مناطق الجمهورية في فترات النهار والليل.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمصادر الكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءاً من أشعة الشمس على مدار اليوم، وبالتالي نشعر بالأجواء ما بين الباردة إلى مائلة للبرودة نهارا على أغلب المناطق الشمالية".

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية، على القناة الأولى أن: "الأجواء مائلة للدفء ومعتدلة على المناطق الجنوبية مثل جنوبي الصعيد وسيناء نهارا، ولكن في فترات الليل، فإننا نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، الصغرى تصل إلى 8 و9 درجات، 5 و6 درجات في شمال الصعيد، و0 في وسط سيناء".

مفيش حاجة تخوف

كما قد رد الدكتور محمود شاهين رئيس هيئة التنبؤات الجوية، على الكلام الذى يخوف المواطنين ومنتشر عن السوشيال ميديا، بأن الجو يخوف، وأكد أن “مفيش حاجة تخوف وجو الأربعاء زي الثلاثاء”.

وأضاف رئيس هيئة التنبؤات الجوية، أن الطقس بارد فى فترة النهار، وفى الليل شديد البرودة، أن ارتداء الملابس الشتوية أمر مطلوب، وأنه من يوم الجمعة سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة.

ووجه رسالة عاجلة لـ المواطنين قائلا :" بلاش نسمع لـ السوشيال ميديا و الكلام اللى يخوف الناس".

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر ومائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

بينما تكون الأجواء مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولكن تنخفض درجات الحرارة بشدة ليلا ، ليكون طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 16 - 9

الإسكندرية 17 - 7

مطروح 15 - 9

الغردقة 20 - 11

الأقصر 21 - 9

قنا 21 - 9

