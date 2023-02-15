عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجو يخوف| الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت إن البلاد تشهد اليوم استمرار  انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على أغلب مناطق الجمهورية في فترات النهار والليل.

txt

الأرصاد الجوية السورية تحذر من طقس اليوم

txt

تحذير لمرضى الحساسية.. الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية الأسبوع المقبل

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمصادر الكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءاً من أشعة الشمس على مدار اليوم، وبالتالي نشعر بالأجواء ما بين الباردة إلى مائلة للبرودة نهارا على أغلب المناطق الشمالية".

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية، على القناة الأولى أن: "الأجواء مائلة للدفء ومعتدلة على المناطق الجنوبية مثل جنوبي الصعيد وسيناء نهارا، ولكن في فترات الليل، فإننا نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، الصغرى تصل إلى 8 و9 درجات، 5 و6 درجات في شمال الصعيد، و0 في وسط سيناء".

مفيش حاجة تخوف

 

كما قد  رد الدكتور محمود شاهين رئيس هيئة التنبؤات الجوية، على الكلام الذى يخوف المواطنين ومنتشر عن السوشيال ميديا، بأن الجو يخوف، وأكد أن “مفيش حاجة تخوف وجو الأربعاء زي الثلاثاء”.

وأضاف رئيس هيئة التنبؤات الجوية، أن الطقس بارد فى فترة النهار، وفى الليل شديد البرودة، أن ارتداء الملابس الشتوية أمر مطلوب، وأنه من يوم الجمعة سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة.

ووجه رسالة عاجلة لـ المواطنين قائلا :" بلاش نسمع لـ السوشيال ميديا و الكلام اللى يخوف الناس".

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر ومائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

بينما تكون الأجواء مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولكن تنخفض درجات الحرارة بشدة ليلا ، ليكون طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 16 - 9
الإسكندرية 17 - 7
مطروح 15 - 9
الغردقة 20 - 11
الأقصر 21 - 9
قنا 21 - 9
 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الجو درجات الحرارة منار غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

لازم تخافوا.. شوبير يثير قلق الأهلاوية على بطولة الدوري

كشف خطير لإدارة الكوارث التركية.. تحرك أرضي نحو 7 أمتار

تحول مفاجىء في موقف خطيب المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد.. تفاصيل غير متوقعة

ترشيحاتنا

مفاجآت مدوية.. "هيرش" يكشف سبب تفجير أمريكا لـ نورد ستريم بأمر بايدن

وفاة لاعب ملاكمة بالضربة القاضية في ختام بطولة الجمهورية بطنطا

تأهيل المناطق العشوائية.. نهضة عمرانية وتطوير 3 أماكن بالقاهرة التاريخية| تفاصيل

الجو يخوف| الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو

نخلي بالنا.. الأرصاد للمواطنين: صقيع ودرجات حرارة تحت الصفر بهذه المناطق

قبل لقاء الهلال السوداني.. خالد الغندور يفاجئ جماهير الأهلي بهذا القرار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فهمتوا غلط.. بلوجر يثير الجدل برفقة عمرو راضي وهدير النحاس

نشرة المرأة والصحة| عصير شائع يسبب مشاكل بالقلب ..علاج الإمساك في دقيقة واحدة وبدون دواء

ماكدونالدز بريطانيا ترفع أسعار 5 منتجات شهيرة..تفاصيل وصور

دون أدوية.. جمال شعبان يقدم نصائح ذهبية للوقاية من الشريان التاجي

فيديو

مش لاحقين .. هل تلغي التعليم الامتحانات الشهرية بالترم الثاني

زلزال مصر ولبنان.. العالم الهولندي يجدد تحذيراته ويستشهد بحركة الكواكب

لا تعليق.. ماذا قالت محامية الفتاة قاتلة والدتها في بورسعيد "فيديوجراف"

كلام غريب.. ماذا قال خطيب ابنة قاتلة مشرفة عمال بورسعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ