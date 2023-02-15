الأرصاد: غدا آخر أيام الموجة الباردة.. والأجواء مستقرة الأسبوع القادم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس سوف تشهد تحسن على البلاد، اعتبارا من يوم الجمعة القادمة، حيث ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع الطفيف والتدريجي في الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

حالة الطقس

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا الخميس، يظل بارد صباحا، ويكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، يكون مائل للدفء على جنوب الصعيد.

بينما خلال ساعات الليل يظل شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط وشمال الصعيد، بينما تكون فرص تكون الثلوج موجودة على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وحول فرص سقوط الأمطار، خلال الطقس غدا، تظل الفرص موجودة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون ما بين المتوسطة وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وخليج السويس..

يصاحب ذلك خلال حالة الطقس ، وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

موعد تحسن الطقس

واعتبارا من الجمعة، يشهد الطقس تحسن نسبي في الاحوال الجوية، بعد الارتفاع التدريجي المتوقع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحبه انعدام لفرص سقوط الأمطار.

تظل الظاهرة الجوية الوحيدة المؤثرة في حالة الطقس خلال فترة الاستقرار، هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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بحسب توقعات هيئة الأرصاد، تظل حالة الاستقرار في الطقس المنتظر أن تبدأ الجمعة، تستمر حتى منتصف الأسبوع، وتحديدا يوم الثلاثاء القادم.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة، خلال هذه الفترة من الطقس المستقر، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 18 لـ 20 درجة

السواحل الشمالية تتراوح من 17 لـ 18 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 23 لـ 25 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 20 لـ 21 درجة

جنوب الصعيد تتراوح مابين 26 لـ 27 درجة.