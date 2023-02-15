شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم| فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر ومائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

بينما تكون الأجواء مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولكن تنخفض درجات الحرارة بشدة ليلا، ليكون طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

شديد البرودة ليلًا

قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 في القاهرة والمحافظات.



وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم وتفاصيل حول حالة الطقس.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 16 - 9

الإسكندرية 17 - 7

مطروح 15 - 9

الغردقة 20 - 11

الأقصر 21 - 9

قنا 21 - 9

صقيع مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يستمر إنخفاض درجات الحرارة الملحوظ على أغلب مناطق الجمهورية، نتيجة استمرار تأثرنا بمصادر الكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، إضافة إلى منخفض جوي فى طبقات الجو العليا يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزء من أشعة الشمس.

الأرصاد: أجواء باردة شمالًا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أننا نشعر بأجواء من باردة إلى مائلة البرودة خلال فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، وأجواء مائلة للدفئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن فترات الليل خاصة المتأخرة والصباح الباكر يكون هناك إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وتصل الصغري إلى 8 و9 درجات على القاهرة الكبري، و5 و6 درجات على محافظات شمال الصعيد، والصفر وأحيانا لتحت الصفر بوسط سيناء.

فرص لسقوط الأمطار

وتابعت أن الصقيع يتكون على المزروعات الموجودة، لافتة إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار مستمرة من الأمس وتستكمل اليوم، وتكون متوسطة للمنطقة المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتزيد عن المتوسطة وتصبح غزيرة فى بعض المناطق، وأمطار خفيفة وتصل لمتوسطة على محافظات جنوب الوجه البحري، وتمتد إلى خفيفة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبري.

الأرصاد: أمطار غزيرة ومتوسطة في عدة مناطق اليوم وأجواء شديد البرودة



قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن هذه الأيام نشهد فيها انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة وخلال اليوم ستسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة من 16 ل 17 درجة خلال فترة النهار لأننا نتاثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا والتي تحجب جزء كبير من آشعة الشمس مع وجود كتل هوائية قادمة من شرق أوروبا تزيد من الشعور بالبرودة.

أضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة تن الفضائية في برنامج صباح الورد؛ أن الأجواء اليوم ستكون بين باردة إلى شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية وتكون الأجواء مائلة للدفء على جنوب الصعيد ومحافظات سيناء نهارا؛ لكن عند قدوم ساعات الليل وحتى الصباح الباكر يزداد الصقيع وتقل درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

أوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ أن درجات الحراره على القاهره الكبرى تتراوح بين 8/9 درجات وبالنسبة لمحافظات شمال الصعيد ستكون الحرارة بين 5 و6 درجات ووسط سيناء تصل درجات الحرارة لصفر او تحت صفر وبالنسبة للمدن الجديدة ستكون درجات الحرارة منخفضة جدا شكل ملحوظ.

وتابعت أن متوقع اليوم سقوط الأمطار بين خفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري وخليج السويس والقاهره الكبرى ومتوسطة إلى غزيرة على المناطق الشمالية والاسكندرية على فترات متقطعة خلال اليوم وقد تصل في بعض المناطق الى أمطار غزيرة؛ مضيفة أن بداية من يوم الجمعه ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع من درجتين إلى ثلاث درجات مع زيادة في ظهور آشعة الشمس.