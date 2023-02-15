الأرصاد: استمرار الأجواء الشتوية الباردة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء الشتوية مازالت تسيطر على اغلب الانحاء، وسط الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وموجات الصقيع التي تشهدها مناطق بالبلاد.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد، عن الطقس اليوم، فإنه يشهد سقوط أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانا على بعض المناطق.

و️تكون الأمطار خلال الطقس اليوم، أقل حدة كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، ️ومن المتوقع أن تمتد خفيفةإلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح خلال الطقس اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويظل الطقس، بارد صباحا، مائل للبرودة نهارا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وحول ️درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية

الوجة البحري 16 درجة مئوية

السواحل الشمالية 16 درجة مئوية

جنوب سيناء 21 درجة مئوية

شمال الصعيد 17 درجةمئوية

جنوب الصعيد 21 درجة مئوية .

