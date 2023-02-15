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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 ظواهر جوية والصغرى تحت الصفر..بيان عاجل من الأرصاد بخصوص طقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، إذ يسود، طقس بارد في الصباح الباكر، يوكون الفارق كبيرا بين درجات الحرارة كبيرا بين النهار والليل ، إذ تتراجع الحرارة بنحو 15 درجة مئوية مرة واحدة في منطقة نخل بسيناء إذ تكون العظمي 16 درجة والصغرى درجة واحدة، والفارق على الوادي الجديد 14 درجة.

وعن تفاصيل حالة الطقس بحسب بيان صادر عن الأرصاد، فيكون مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

شديد البرودة

وضمن حالة الطقس اليوم، فتكون الأجواء مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولكن تنخفض درجات الحرارة بشدة ليلا ، ليكون طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

شديد البرودة

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-1 تحت الصفر

وفي سيناء يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، وتوجد فرصة لتكون الثلوج على سانت كاترين وجبل موسى، إذ تسجل الحرارة -1 تحت الصفر هناك.

 تحت الصفر

3 ظواهر جوية

وضمن حالة الطقس اليوم ، تكون هناك 3 ظواهر جوية على البلاد اليوم أبرزها شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار غزيرة 

أما الظاهرة الثانية فتكون سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانا على بعض المناطق على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار غزيرة 

وتتمثل الظاهرة الثالثة في حالة الطقس اليوم ، في نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ارتفاع الموج 

وضمن الطقس اليوم ، كما تكون حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 16 09
العاصمة الإدارية 16 08
6 أكتوبر 16 08
بنهــــا 16 08
دمنهور 16 10
وادي النطرون 17 09
كفر الشيخ 16 10
المنصورة 16 10
الزقازيق 17 10
شبين الكوم 16 09
طنطا 16 09
دمياط 16 10
بورسعيد 16 11
الإسماعيلية 17 07
السويس 16 09
العريش 16 09
رفح 16 08
رأس سدر 17 10
نخل 16 01
كاترين 09 01-
الطور 19 11
طابا 15 10
شرم الشيخ 21 12
الإسكندرية 16 10
العلمين الجديدة 16 10
مطروح 15 11
السلوم 14 08
سيوة 17 05
رأس غارب 20 11
الغردقة 20 11
سفاجا 21 12
مرسى علم 21 12
شلاتين 23 13
حلايب 20 14
أبو رماد 21 13
رأس حدربة 23 14
الفيوم 17 06
بني سويف 17 06
المنيا 17 05
أسيوط 18 05
سوهاج 19 06
قنا 21 09
الأقصر 21 09
أسوان 21 10
الوادى الجديد 20 06
أبوسمبل 22 10

طقس درجات الحرارة حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية ظواهر جوية امطار غزيرة

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