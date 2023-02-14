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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا وسقوط ثلوج على قمم كاترين وجبل موسى

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت  الدكتورة إيمان شاكر ، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود الطقس غدا الأربعاء ، بارد صباحا، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما التحسن للطقس سوف يبدأ من يوم الجمعة المقبل .

 

وأضافت شاكر، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر الجديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  ، أنه تشهد الاحوال الجوية غدا الأربعاء  طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويتكون صقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرصة سقوط ثلوج على قمم كاترين وجبل موسى.

 

فرص سقوط أمطار

 

وتابع :" الطقس غدًا  الاربعاء يشهد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، بينما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 40% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة".

الأرصاد الجوية الطقس غد ا الدكتورة إيمان شاكر ETC الاحوال الجوية غدا

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