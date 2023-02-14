نشرة الـ توك شو|الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة.. خبر سار حول أسعار السلع والدواجن.. وآخر مستجدات الذهب

تناولت برامج التوك شو اليوم الثلاثاء عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



صقيع وثلوج وأمطار.. ثلاث ظواهر جوية تحذر منها الأرصاد على تلك المدن اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون هناك تعمق للمنخفض الجوي الموجود فى طبقات الجو العليا، مع استمرار الكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة فى درجات حرارتها، مما يعمل على مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.



أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 فبراير 202‪3

عرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية مع الإعلامية رشا مجدي ورئيس تحريره الكاتب أحمد حمدي اسعار الذهب المسجلة اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023.





عاجل| إدارة الكوارث التركية: ارتفاع ضحايا الزلزال لـ 31974 شخصًا

أفادت هيئة إدارة الكوارث التركية بارتفاع ضحايا الزلزال إلى 31974 شخصًا، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية إكسترا نيوز.



الصحة العالمية: زلزال تركيا أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن زلزال تركيا هو أكبر كارثة طبيعية خلال قرن في أوروبا، وجاء ذلك في نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز .



الفراخ بـ70 والزيت بـ32.. تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان

قال فيصل عبد العاطي، المتحدث الرسمي لـ الغرف التجارية بالقاهرة، إن معارض أهلا رمضان فتحت أبوابها أمام المواطنين مبكرا، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث بدأت المعارض مع بداية شهر يناير.



اطمنوا .. الغرف التجارية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار والسلع

قال فيصل عبد العاطي، المتحدث الرسمي لـ الغرف التجارية بالقاهرة:"بقول للناس بمناسبة قرب شهر رمضان..اطمنوا يا جماعة المعارض موجودة ومغرقة الجمهورية"، منوها بأن وزارة التموين تعمل بشكل كبير على توفير كافة السلع.



طارق الملا: مؤتمر إيجبس تشرف بحضور ورعاية الرئيس السيسي

في تقرير عرضه برنامج صباحنا مصري المذاع على قناة المصرية؛ علق المهندس طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية ؛ إن مؤتمر ايجيبس 2023 تشرف برعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف الملا خلال التقرير ؛ أن المشاركات كانت كبيرة من وزارات مختلفة ودول كثيرة من العالم ورؤساء شركات عالمية في مؤتمر ايجيبس 2023 ؛ مضيفا أن المعرض هذا العام اشترك فيه أكثر من 500 شركة عالمية وهذا يعكس اهتمام رجال صناعة البترول بما تقدمه مصر في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي .



رغم مكوثه 5 أيام وحيدًا.. رضيع يخرج ضاحكًا من تحت الأنقاض|شاهد

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو يرصد لقطات لرضيع خرج ضاحكًا من تحت الأنقاض، حيث أطلق عليه “طفل الأنقاض الضاحك”.



ذكاء خارق وذاكرة فائقة.. 5 معلومات مهمة عن متلازمة الموهوب| تعرف عليها

قالت الدكتورة مروة عبد الباري، استشاري التأهيل النفسي، إن متلازمة الموهوب نادرة واستثنائية، و50% من نسبة حدوثها تكون لدى الأطفال أصحاب اضطراب التوحد.



زلزال تركيا وسوريا: 37 ألف قتيل والسلطات تواجه تحدي إيواء المشرّدين

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، زلزال تركيا وسوريا: أكثر من 37 ألف قتيل والسلطات تواجه تحدي إيواء المشرّدين.

