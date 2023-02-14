عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشرة الـ توك شو|الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة.. خبر سار حول أسعار السلع والدواجن.. وآخر مستجدات الذهب

نشرة الـ توك شو
نشرة الـ توك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم الثلاثاء عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

صقيع وثلوج وأمطار.. ثلاث ظواهر جوية تحذر منها الأرصاد على تلك المدن اليوم
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون هناك تعمق للمنخفض الجوي الموجود فى طبقات الجو العليا، مع استمرار الكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة فى درجات حرارتها، مما يعمل على مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 فبراير 202‪3
عرض برنامج صباح البلد  المذاع على قناة  صدى البلد الفضائية مع الإعلامية رشا مجدي ورئيس تحريره الكاتب أحمد حمدي اسعار الذهب المسجلة اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023.


عاجل| إدارة الكوارث التركية: ارتفاع ضحايا الزلزال لـ 31974 شخصًا
أفادت هيئة إدارة الكوارث التركية بارتفاع ضحايا الزلزال إلى 31974 شخصًا، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية إكسترا نيوز.

الصحة العالمية: زلزال تركيا أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن زلزال تركيا هو أكبر كارثة طبيعية خلال قرن في أوروبا، وجاء ذلك في نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز .
 

الفراخ بـ70 والزيت بـ32.. تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان

قال فيصل عبد العاطي، المتحدث الرسمي لـ الغرف التجارية بالقاهرة، إن معارض أهلا رمضان فتحت أبوابها أمام المواطنين مبكرا، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث بدأت المعارض مع بداية شهر يناير.
 

اطمنوا .. الغرف التجارية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار والسلع

قال فيصل عبد العاطي، المتحدث الرسمي لـ الغرف التجارية بالقاهرة:"بقول للناس بمناسبة قرب شهر رمضان..اطمنوا يا جماعة المعارض موجودة ومغرقة الجمهورية"، منوها بأن وزارة التموين تعمل بشكل كبير على توفير كافة السلع.

طارق الملا: مؤتمر إيجبس تشرف بحضور ورعاية الرئيس السيسي

في تقرير عرضه برنامج صباحنا مصري المذاع على قناة المصرية؛ علق المهندس طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية ؛ إن مؤتمر ايجيبس 2023 تشرف برعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف الملا خلال التقرير ؛ أن المشاركات كانت كبيرة من وزارات مختلفة ودول كثيرة من العالم ورؤساء شركات عالمية في مؤتمر ايجيبس 2023 ؛ مضيفا أن المعرض هذا العام اشترك فيه أكثر من 500 شركة عالمية وهذا يعكس اهتمام رجال  صناعة البترول بما تقدمه مصر في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي .

رغم مكوثه 5 أيام وحيدًا.. رضيع يخرج ضاحكًا من تحت الأنقاض|شاهد
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو يرصد لقطات لرضيع خرج ضاحكًا من تحت الأنقاض، حيث أطلق عليه  “طفل الأنقاض الضاحك”.

ذكاء خارق وذاكرة فائقة.. 5 معلومات مهمة عن متلازمة الموهوب| تعرف عليها
قالت الدكتورة مروة عبد الباري، استشاري التأهيل النفسي، إن متلازمة الموهوب نادرة واستثنائية، و50% من نسبة حدوثها تكون لدى الأطفال أصحاب اضطراب التوحد.

زلزال تركيا وسوريا: 37 ألف قتيل والسلطات تواجه تحدي إيواء المشرّدين

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، زلزال تركيا وسوريا: أكثر من 37 ألف قتيل والسلطات تواجه تحدي إيواء المشرّدين.
 

التموين الأرصاد الأرصاد الجوية تركيا الرئيس السيسي الغرف التجارية أسعار الذهب الصحة العالمية أسعار الذهب اليوم درجات الحرارة أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

شوبير يكشف سبب غياب محمد الضاوي كريستو عن الأهلي.. شاهد

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

لا سحر ولا شعوذة.. شوبير يكشف سر انتفاضة الزمالك

تخدم الزمالك.. الترجي مهدد بعقوبة قاسية في دوري أبطال إفريقيا

تأجيل محاكمة لاعب زملكاوي شهير في دعوى إثبات نسب بعد زواج عرفي

ترشيحاتنا

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من أكبر ضربة اقتصادية بالعالم وانهيار عملاق قادم

رضا حجازي يكشف تفاصيل اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الرقمي

سفير مصر بالكويت: جسور المحبة والأخوة بين شعبي البلدين ممتدة عبر التاريخ

ملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا الأخير.. اعرف الحقيقة

باللينك والحساب البنكي..شروط التقديم لـ وظيفة الـ 30 ألف معلم مساعد فصل

حرمان الطالب من امتحان آخر السنة.. عقوبة جديدة للمتنمرين.. وحقوقي: ليس رادعا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. أم قيدت ابنتها بالسلاسل الحديدية لمدة 20 عاما بالبرازيل

في عيد الحب.. طريقة عمل تورتة الفلانتين زي المحلات | أفكار مختلفة

فلانتين 2023.. إنسان بزي كائن فضائي يحتفل بالشوراع على دراجته|شاهد

ليه بتقولى معملتش.. قبلة أصالة لزوجها تكشف عن عملية تجميل بوجهها

فيديو

اعترافات فران هتك عرض فتاة جامعية.. فيديو جراف

الفراخ والبانيه رخصوا.. تراجع في أسعار الدواجن | تفاصيل

آخر تطورات أزمة قيد صفقات الزمالك .. وتهديد قوي من مرتضى منصور

اعترافات صادمة .. أنوش «يوتيوبر المتعة الحرام» تكشف المستور عن زوجها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ