عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال iphone 12 Pro Max في السعودية

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max

يصنف جوال iPhone 12 Pro Max ضمن فئة الجوالات الكثر أناقة فى عالم آيفون، وبالرغم من إصدار نسختين أحدث منه إلا أنه لازال خياراً قوياً.

وصلت أسعار جوال iPhone 12 Pro Max سعة 512 جيجابايت حوالى 5000 ريال سعودي.

يأتى جوال iPhone 12 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، كما أن الشاشة أقوى بـ 4 مرات من الشاشات السابقة بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

دعمت "آبل" جوال iPhone 12 Pro Max بمعالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A13 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

جوال iPhone 12 Pro Max

يقدم جوال iPhone 12 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

مع ميزة تثبيت حساس التصوير نفسه، لتقليل الاهتزاز من التصوير باليد أو مثلاَ حركة السيارة،‏وبنفس الوقت يحسن التصوير الليلي وتجميع الضوء، و سيقوم بتصوير الفيديو بتقنية الـ Dolby vision بدقة 40k 60fps.

يعمل جوال iPhone 12 Pro Max بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويدعم قلم آبل apple pencil.

جوال iPhone 12 Pro Max

يحمل جوال iPhone 12 Pro Max بطارية كبيرة سعة 3687 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وتستطيع الحصول على الجوال فى 4 ألوان الأسود، السيلفر، الأزرق، الذهبى.

iPhone آيفون ريال سعودي جوال iPhone 12 Pro Max Apple

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدف مخالف.. هل يتم إعادة مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث زلزال في مصر

أول رد فعل من الكاف بشأن شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

البانيه يتراجع 25 جنيهًا مرة واحدة.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم

حقيقة خناقة ثنائي الأهلي كهربا وشادي حسين.. تفاصيل

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

أول تعليق من كهربا على أنباء خناقته مع مهاجم الأهلي

البنك الأهلي حسم الأمر .. ما مصير أموال شهادات الـ18% بعد انتهائها

موضوعات متعلقة

أسعار جوالات iphone 13 Pro Max في قطر

أسعار جوال iphone 11 Pro في عمان

سعر جوال iphone 12 Pro Max في الإمارات

أسعار جوالات iphone 14 Pro في السعودية

أسعار هاتف iphone 11 Pro Max في إلامارات

سعر جوال iphone 13 Pro Max في السعودية

سعر جوال iphone 14 Pro في الإمارات

أسعار جوال iphone 11 Pro في قطر

ترشيحاتنا

روسيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لحادث نووى وشيك.. فيديو

تأجيل محاكمة القائم بأعمال المرشد و19 آخرين في قضية تهريب الأموال

إديوتك إيجيبت.. ملتقى لعرض تجربة مصر في إصلاح التعليم.. وخطة لزيادة الملتحقين إلى 65%

مياه صرف وضرب وسلة مهملات.. الخطايا السبع للهلال السوداني في حق الأهلي

القصة الكاملة لحل مشلكة الطلاب المصريين بروسيا.. ماذا تقدم الدولة لأبنائها بالخارج؟

دعاء آخر ساعة من رجب.. 20 كلمة تبلغك رمضان دون فراق حبيب ولا مرض لقريب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر ترسل قافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات لدولتى سوريا وتركيا بحراً

أقوى من أدوية الكحة.. وصفة لعلاج السعال فورا

فستان جريء.. شاهد نانسي عجرم تثير الجدل بأحدث ظهور لها

بشرى سارة.. شركة بيونتيك تعلن موعد إنتاج لقاح السرطان

فيديو

مصر ترسل قافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات لدولتى سوريا وتركيا بحراً

مات بسبب قطعة فراولة.. تفاصيل مؤلمة في حادث وفاة رضيع القليوبية

حقيقة حدوث زلزال في مصر | بيان رسمي

لجذب السياحة.. مصري يصمم زيا لمضيفات الطيران بلمسات فرعونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ